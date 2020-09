Gigabyte Aorus FI25F, monitor da gaming con tempo di risposta record: appena 0,4 ms (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gigabyte Aorus F125F è il primo monitor della serie SuperSpeed del produttore taiwanese, dotato di un tempo di risposta che scende sotto la barriera del millisecondo ed è pensato per i gamer che desiderano le migliori prestazioni in ogni occasione. Il nuovo monitor è dotato di un pannello di tipo IPS con diagonale da 24,5 pollici e risoluzione Full HD, dispone di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e raggiunge l’incredibile risultato di un tempo di risposta di soli 0,4 ms. Il monitor vanta inoltre tutte le qualità tipiche degli IPS come ottimi angoli di visione e una buona rappresentazione dei colori, con una copertura del 100 % della gamma sRGB grazie al pannello a 8 bit. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

