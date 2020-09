Gianvito Casadonte a Blogo: "Primo Set per raccontare in tv il cinema post lockdown" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il debutto di Primo Set è fissato per domani, giovedì 10 settembre, in seconda serata, su Rai2. Si tratta di un nuovo programma chiamato a raccontare la ripartenza del cinema e di tutto il settore dell'audiovisivo dopo il lockdown. Ai microfoni di Blogo, il giornalista Gianvito Casadonte, alla guida della trasmissione con Elena Ballerini e Giulia Nannini, nota che "uno dei settori maggiormente danneggiati dal lockdown è stato proprio questo" e che "ritornare sui set è stato terapeutico per me, che vivo di cinema da sempre, e per chi ha ripreso a lavorare": raccontare il cinema attraverso i suoi protagonisti è una operazione necessaria. La prima puntata sarà ... Leggi su blogo

Red carpet per Gianvito Casadonte alla Mostra del Cinema di Venezia

