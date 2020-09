Ghali: «Giustizia per Willy. Mi ha ricordato episodi in cui l’ho scampata per un pelo» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il rapper milanese di origini tunisine è intervenuto con un post su Instagram sulla tragedia del 21enne pestato a morte: «È stato ucciso dall’ignoranza, dall’odio e dal razzismo. La reazione di altri cantanti e artisti Leggi su corriere

repubblica : Ghali: 'Giustizia per Willy, mi ha ricordato episodi in cui l'ho scampata per un pelo' - LaStampa : Ghali: “Anche io preso a calci e pugni, ho sperato di rialzarmi da terra. Ora chiedo giustizia per Willy” - Corriere : Ghali: «Giustizia per Willy. Mi ha ricordato episodi in cui l’ho scampata» - cosettaraguso : RT @Corriere: Ghali: «Giustizia per Willy. Mi ha ricordato episodi in cui l’ho scampata» - hildekap : RT @Corriere: Ghali: «Giustizia per Willy. Mi ha ricordato episodi in cui l’ho scampata» -