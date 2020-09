GF Vip Denis Dorio ho passato un brutto periodo il reality mi può dare grande opportunità (Di mercoledì 9 settembre 2020) La star del web Denis Dosio è uno dei concorrenti della nuova edizione del “grande Fratello Vip” e racconta di aver passato un momento difficile proprio a causa delle critiche subite sulla rete. La sua carriera è iniziata da giovanissimo: “A 14 anni ho iniziato a pubblicare qualche post su “Instagram” – ha raccontato in un’intervista al settimanale “Chi” poi video su “YouTube” dove facevo un pò il personaggio dicevo: “Ehi piccoline, come state?”, anche se non mi ascoltava nessuno. Ero strano e bruttino, ma sono arrivato a 4 mila follower, poi però è iniziato un periodo un po’ buio: la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro, addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per ... Leggi su people24.myblog

infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, nel cast anche Denis Dosio influencer e cantante forlivese - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Denis Dosio: 'Entro nella Casa da single, con tutto il testosterone che ho sarà difficile star… - infoitcultura : GF Vip, Denis Dosio fa una rivelazione: “Mi hanno augurato la morte” - StraNotizie : Denis Dosio, Grande Fratello Vip: “Donne? Col testosterone che ho difficile che stia buono..” - BITCHYFit : Denis Dosio, Grande Fratello Vip: “Donne? Col testosterone che ho difficile che stia buono..” -