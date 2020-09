‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini svela due nomi clamorosi che avrebbero dovuto essere nel cast (e perché sono saltati). Poi lancia la prima chicca dell’edizione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mancano ormai solo cinque giorni al ritorno del Grande Fratello Vip: il reality show che ci ha tenuto compagnia fino allo scorso aprile, ritorna con la quinta edizione, condotta nuovamente da Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Antonella Elia nei ruoli di opinionisti. Intervistato da Sorrisi e Canzoni, Alfonso aveva rivelato alcune novità di questa nuova edizione del Gf Vip, ma oggi, raggiunto da Chi, il magazine di cui è direttore, si è lasciato andare, in un’intervista a tre con i due opinionisti, a delle curiosissime chicche, a partire da due concorrenti che sono clamorosamente saltati all’ultimo momento: sono due e mi spiace molto per entrambi. Il pilota di MotoGp Andrea Iannone aveva praticamente firmato. Ma siccome è in attesa di ... Leggi su isaechia

