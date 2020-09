‘Gf Vip 4′, Andrea Montovoli esce (finalmente) allo scoperto con la fidanzata: ecco chi è la fortunata! (Foto) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Che l’ex gieffino Andrea Montovoli fosse fidanzato era ormai noto a tutti già da qualche tempo: nonostante, infatti, Andrea avesse deciso di mantenere il massimo riserbo sulla sua relazione sentimentale, nel corso della sua avventura al Grande Fratello è trapelata qualche notizia in proposto e a quel punto il giovane non ha potuto fare altro che confermare, sebbene abbia preferito mantenere nascosta l’identità della sua dolce metà. Una volta conclusasi la sua esperienza all’interno della Casa, ospite della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, Montovoli ha raccontato di aver sentito molto la mancanza della sua fidanzata e di voler decidere insieme a lei il momento più opportuno per raccontare al grande pubblico la loro storia: Nel nostro ... Leggi su isaechia

salvatrash1 : I protagonisti del GF Vip 4 che litigano anche alle reunion, che cast, qui ci vuole un remake. #Pomeriggio5 - infoitcultura : GF Vip Antonella Elia svela: alcuni “amici” volevano essere raccomandati - StraNotizie : Alfonso Signorini svela due concorrenti del GF Vip 5 che non si sopportano e 3 nomi che sono sfumati all’ultimo - AnnamariaTortor : Il 14 settembre parte la nuova edizione del GF Vip: annunciato il cast ufficiale - - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Denis Dosio è carico: “Entro nella Casa da single in cerca. Nessuna coetanea? Non importa, se dovessi r… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Stromboli: sindaco Lipari, 'sull'isola tanta paura come un anno fa ma tutto sotto controllo' Affaritaliani.it