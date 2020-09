German Denis, da ‘Santo Espedito’ alla prima notte di nozze. Quattro figli nati in giro per il mondo (Di giovedì 10 settembre 2020) German Gustavo Denis compie 40 anni. E’ soprannominato ‘El Tanque‘ (il carro armato) per via della sua grande forza fisica. L’attaccante argentino è tornato in Italia, grazie all’ambiziosa Reggina. Ora che i calabresi hanno ottenuto la promozione in Serie B per Denis inizia un’altra sfida. Cresciuto calcisticamente nel Talleres, passa poi al Quilmes e al Los Andes, con cui mette a segno 19 reti. Qui le prime avance dall’Italia, è il Cesena a credere in lui ma l’attaccante è ancora acerbo: solo 3 reti in 29 presenze. Torna in Argentina: bene con Arsenal de Sarandì e Colon, ma all’Independiente esplode. In due anni, 70 presenze e 37 reti. E allora, ecco il ritorno in Italia: il Napoli è da poco tornato in Serie A, Denis ... Leggi su calcioweb.eu

GGiglio99 : RT @Tomele09: @GGiglio99 Mi immagino lui a ogni gol di German Denis - Tomele09 : @GGiglio99 Mi immagino lui a ogni gol di German Denis -

Ultime Notizie dalla rete : German Denis German Denis, da ‘Santo Espedito’ alla prima notte di nozze. Quattro figli nati in giro per il ... CalcioWeb Reggina, oltre a Falcinelli altri due colpi

Oltre agli acquisti di German Denis e Diego Falcinelli, la Reggina cerca anche altri obiettivi. La squadra di Mister Toscano sogna una promozione che manca da molti anni. Sfumata la pista Rami, il DS ...

UFFICIALE - Atalanta, preso Romero dalla Juventus: il comunicato

Christian Romero approda all'Atalanta, dalla Juventus. Proprio in questi minuti l'affare è stato ufficializzato l'arrivo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto da parte dell'ex G ...

Oltre agli acquisti di German Denis e Diego Falcinelli, la Reggina cerca anche altri obiettivi. La squadra di Mister Toscano sogna una promozione che manca da molti anni. Sfumata la pista Rami, il DS ...Christian Romero approda all'Atalanta, dalla Juventus. Proprio in questi minuti l'affare è stato ufficializzato l'arrivo con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto da parte dell'ex G ...