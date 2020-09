Genoa, visite mediche per Czyborra: pronto contratto quadriennale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per l’approdo al Genoa di Lennart Czyborra, che in queste ore si sta sottoponendo alle visite mediche a Genova per poi recarsi a Pegli dove firmerà un contratto di quattro anni con il Grifone. Un rinforzo importante il 21enne tedesco, che fa a rafforzare la fascia sinistra dopo che Barreca è tornato al Monaco dopo la fine del prestito. Czyborra arriva al Genoa dall‘Atalanta, con la formula del prestito biennale e riscatto obbligatorio fissato a 6 milioni di euro. Leggi su sportface

