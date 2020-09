Genoa, ufficiale: arriva Czyborra in prestito dall’Atalanta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lennart Czyborra è ufficialmente un giocatore del Genoa. L’esterno classe 1999 arriva dall’Atalanta con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni e mezzo di euro. “Nel ringraziare il giocatore per questi mesi in nerazzurro, gli auguriamo il meglio per questa sua nuova esperienza professionale. In bocca al lupo Lennart!” – si legge nel comunicato della Dea. Oggi pomeriggio il giocatore tedesco, che conta una sola presenza con l’Atalanta nella passata stagione, ha svolto le visite mediche di rito per potersi accasare al club ligure. Leggi su sportface

