Gazidis: «Siamo felici di accogliere Tonali al Milan» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ivan Gazidis ha commentato il trasferimento in rossonero di Sandro Tonali: le parole dell’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha commentato il trasferimento in rossonero di Sandro Tonali. «Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale. Sandro conosce bene il Club, a cui è legato affettivamente, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che vogliamo costruire insieme. Benvenuto Sandro!”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

