Game Boy | si avvicina il ritorno della celebre console | sarà ecosostenibile

Uno dei videoGame più amati di tutti i tempi. Lanciato per la prima volta sul mercato 31 anni fa, il Game Boy tornerà e sarà ecosostenibile. Il Game Boy, uscito ufficialmente sul mercato nel 1989, è un'icona determinante nella storia dei videoGame. Tutti gli amanti dei videogiochi ne hanno posseduto uno e tutti hanno sempre

E' pronto il primo Game Boy ecosostenibile senza batterie, che si alimenta grazie all'energia solare e a quella impressa sui tasti dalle dita del giocatore: il prototipo, del tutto simile alla celebre ...

Monster Boy and the Cursed Kingdom è in arrivo su PS5 e Xbox Series

Il publisher FDG Entertainment e gli sviluppatori di Game Atelier hanno annunciato che Monster Boy and the Cursed Kingdom arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series. La versione next-gen del gioco suppor ...

