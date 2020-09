Galeone: “Allegri? Se Adl quest’estate lo avesse chiamato al Napoli avrebbe accettato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ex allenatore Giovanni Galeone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Ha parlato di Massimiliano Allegri, suo grande amico. Ha raccontato che l’ex allenatore della Juventus è stato molto vicino all’Inter nel corso della stagione, quando in casa nerazzurra sembrava essersi aperta una crisi. “Allegri ha fatto ‘palo interno’ con l’Inter. È stato molto vicino. Poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società, ha avuto dei periodi non facilissimi e dei momenti in cui ha rilasciato dichiarazioni che non dovevano essere rilasciate”. Galeone ha aggiunto: “Perché non è tornato alla Juventus al posto di Sarri? Max è rimasto in ottimi rapporti solo con Agnelli. E questo potrebbe non essere bastato per avallare un suo ritorno. Posso ... Leggi su ilnapolista

