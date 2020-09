Frosinone Roma, la famiglia di Willy Monteiro Duarte allo stadio – FOTO (Di mercoledì 9 settembre 2020) La famiglia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo barbaramente ucciso sabato notte a Colleferro, assisterà all’amichevole tra Roma e Frosinone La notizia della morte di Willy Monteiro Duarte avvenuta sabato notte a Colleferro ha sconvolto l’Italia. Il 21 enne, brutalmente ucciso a botte da quattro coetanei, era tifoso della Roma e sognava di indossare la maglia giallorossa. Il club capitolino ha quindi deciso di invitare la famiglia Duarte ad assistere al match amichevole tra Frosinone e Roma. Due parenti e un amico assieme al sindaco di Paliano (città dove è cresciuto Willy, in provincia ... Leggi su calcionews24

