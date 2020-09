Francia, multa al pharma-cartello (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Autorità francese Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato per 445 milioni di euro Novartis, Roche e Genentech per «pratiche abusive volte a preservare le vendite del farmaco Lucentis per il trattamento dell’Amd (la degenerazione maculare legata all’età ) a scapito di Avastin», un farmaco antitumorale 30 volte meno caro. La Novartis dovrà pagare circa 385 milioni di euro; Roche, ora proprietaria di Genentech, quasi 60 milioni. «I medici si sono resi conti che l’Avastin aveva effetti positivi per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

