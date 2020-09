Francia, il Consiglio scientifico: “Coronavirus, presto decisioni difficili” (Di giovedì 10 settembre 2020) Preoccupa la situazione in Francia a causa del coronavirus. Il Consiglio scientifico mette in guardia: “Governo sarà obbligato a decisioni difficili in pochi giorni”. PARIGI – La Francia rischia di dover adottare provvedimenti duri a causa del coronavirus. I casi di positività al Covid-19 sono in forte aumento: nelle ultime 24 ore Oltralpe i nuovi contagi sono stati 8.577, più del giorno precedente (6.544). Ne ha dato notizia la Direzione generale della Sanità. Si sono registrati altri 386 ricoveri in ospedale, meno dei 490 di ieri, per un totale di pazienti ricoverati di 5.003 persone. Sono stati 71 i pazienti entrati in rianimazione, contro gli 86 di ieri, per un totale di 599 persone. L’allarme del Consiglio ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Francia, il Consiglio scientifico: “Coronavirus, presto decisioni difficili” - Dannovsky : 10/09:Il Presidente del Consiglio, domani alle ore 17.30 parteciperà al 7º Vertice dei Paesi del Sud dell’Unione eu… - mariopaps : Francia: 'presto decisioni difficili' Il governo francese 'sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili ent… - rudi_de_fanti : RT @isabbah: Il consiglio scientifico invita il governo francese a prendere decisioni difficili per contenere i contagi, e Dovranno essere… - mnlgraziani : RT @isabbah: Il consiglio scientifico invita il governo francese a prendere decisioni difficili per contenere i contagi, e Dovranno essere… -