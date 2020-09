Francia, gaffe di Macron durante la visita in un liceo: si toglie la mascherina e inizia a tossire nella mano anziché nel gomito | VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus, gaffe di Macron: ha un attacco di tosse di una scuola VIDEO È diventato virale sul web un VIDEO che mostra il presidente francese Emmanuel Macron mentre, colpito da un attacco di tosse durante una visita in una scuola, si toglie la mascherina per coprirsi le mani con la bocca, contravvenendo alle norme anti-Coronavirus. Macron si è recato in visita in un liceo di Clermont-Ferrand, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, dove ha affrontato diversi argomenti, tra cui le regole da seguire per evitare il contagio da Coronavirus. Tra queste c’è anche la raccomandazione di starnutire o tossire nel ... Leggi su tpi

