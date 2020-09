France Relance: ecco il piano Macron (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mentre gli italiani stanno ancora discutendo su come spendere il biglietto vincente della lotteria che la pandemia avrebbe regalato loro (notare il condizionale), sotto forma di prestiti e sovvenzioni europee, la Francia nei giorni scorsi ha presentato France Relance, il proprio piano di resilienza e rilancio, con l'abituale solennità transalpina ma con misure piuttosto sobrie, almeno se poste a confronto con le mirabilie di cui l'Italia fantastica da mesi. Vediamo dunque il piano Macron nelle (...) - Europa / Economia, Francia, Unione Europea, , Emmanuel Macron Leggi su feedproxy.google

Vittorio E. Parsi

Avrà luogo oggi la seconda riunione del Ciae, il

Avrà luogo oggi la seconda riunione del Ciae, il comitato interministeriale responsabile della stesura del piano nazionale che consentirà all'Italia di attingere alle fondamentali risorse del Recovery ...

