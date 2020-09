France Relance: ecco il piano Macron (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mentre gli italiani stanno ancora discutendo su come spendere il biglietto vincente della lotteria che la pandemia avrebbe regalato loro (notare il condizionale), sotto forma di prestiti e sovvenzioni europee, la Francia nei giorni scorsi ha presentato France Relance, il proprio piano di resilienza e rilancio, con l'abituale solennità transalpina ma con misure piuttosto sobrie, almeno se poste a confronto con le mirabilie di cui l'Italia fantastica da mesi. Vediamo dunque il piano Macron nelle (...) - Europa / Economia, Francia, Unione Europea, , Emmanuel Macron Leggi su feedproxy.google

A quel che si apprende sulla stampa d’Oltralpe, la Francia si sta attrezzando molto meglio dell'Italia tanto sotto gli aspetti contenutistici quanto sotto gli aspetti istituzionali. E prenderanno un q ...

Lo scorso 3 settembre il governo francese ha presentato il piano di rilancio: France Relance. Si tratta di un piano da cento miliardi di Euro, dei quali quaranta di risorse europee. È utile commentarn ...

