Forti temporali in arrivo sulla Gallura: allerta arancione della Protezione Civile (Di mercoledì 9 settembre 2020) , Visited 102 times, 139 visits today, Notizie Simili: I contenitori per raccolta differenziata per la… Maltempo e temporali a Olbia e in Gallura: l'allerta… Blister porta monete: un ... Leggi su galluraoggi

DPCgov : ???Forti venti, piogge e temporali hanno insistito negli ultimi giorni su ampie zone d'Italia. Ben 10 le province c… - ArpaPiemonte : Allerta gialla dal pomeriggio per #temporali, anche localmente molto forti in serata, su zone settentrionali e succ… - fc_cheri : Meteo. Pioggia, temporali e raffiche di vento forti in arrivo sulla Sardegna - sardanews : Pioggia, temporali e raffiche di vento forti in arrivo sulla Sardegna - vivere_sardegna : Pioggia, temporali e raffiche di vento forti in arrivo sulla Sardegna -