Formula 1, domenica al Mugello la millesima gara della Ferrari: Binotto non si fa illusioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sprofondo Rosso, a Monza un altro doppio zero. In Ferrari si teme 'L'ora più buia' 7 settembre 2020 Vettel, l'ultima gara a Monza: 'Vincere di più con la Ferrari mi sarebbe piaciuto' 3 settembre 2020 ... Leggi su today

F1Carcarla : @trattomale Temo per domenica, ci saranno i paracadutisti al mugello prima del Gp di Formula 1 - giusy98_juvee : Io pronta a poltrire sul divano domenica con la gara di moto gp e formula uno a distanza di un’ora. Credo che coll… - AntoDamiano1996 : Un anno fa, domenica 8 settembre 2019, @Charles_Leclerc decideva semplicemente di far impazzire l'intero paese, and… - MarcoColletta : Dopo queste parole, non posso che condividere ancora con più rabbia le mie parole di domenica.… - sportli26181512 : Formula 1, Leclerc sarà al Mugello dopo l'incidente al GP di Monza: 'C'è ok dei medici': Charles Leclerc sarà regol… -