Fontana e Gallera mandati allo sbaraglio: perché sono meglio di chi li aveva accusati (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Presidente, qui le devono delle scuse. Trovo un atto di crudeltà addossare a una persona la responsabilità di 16mila morti». La renziana Patrizia Baffi, originaria di Codogno, non aveva ancora finito di pronunciare questa frase, ma già dai banchi del centrodestra si levava un'autentica ovazione. Ieri il Consiglio regionale della Lombardia ha discusso l'attesa mozione di sfiducia al governatore Attilio Fontana. Mozione respinta, con l'astensione dell'unico esponente di Italia Viva. Una prima crepa nel centrosinistra, che testimonia come il clima attorno alla giunta stia cambiando. Per varie ragioni. Nei mesi della pandemia abbiamo letto tanti attacchi infondati (in particolare all'assessore Giulio Gallera). Tutti ricordano lo "scandalo" del Trivulzio e la strage degli anziani nelle case di riposo, ... Leggi su liberoquotidiano

