Foggia | addio a Ciro | volontario 19enne morto mentre spegneva incendio | casco da pompiere su bara

Foggia. Camera adente a Foggia per l'ultimo addio al ragazzo Foggiano Ciro Campagna morto a 19 anni a seguito di un gravissimo incidente avvenuto il 29 agosto mentre era impegnato a spegnere un incendio. "La vita di Ciro lascia un segno indelebile in questa città" ha dichiarato il sindaco Franco Landella. Un casco da pompiere col suo nome inciso sopra appoggiato sulla bara bianca avvolta nella bandiera della protezione civile, lo stesso casco che il giovane avrebbe voluto indossare in futuro per aiutare gli altri, così amici e parenti hanno voluto salutare per l'ultima volta Ciro Campagna, il ragazzo

