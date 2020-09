Focolaio di Polignano, Fitto e Meloni in tour nella fabbrica dei contagi senza mascherina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 25 agosto il candidato del centrodestra in Puglia e la leader di Fratelli d'Italia passarono dall'azienda: nessun rischio sanitario perché sono passati più di 15 giorni, ma non ci fu distanziamento né precauzioni Leggi su repubblica

