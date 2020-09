Florence Barjou nominata Chief Investment Officer di Lyxor Asset Management (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lyxor Asset Management, "Lyxor", annuncia la nomina di Florence Barjou in qualità di Chief Investment Officer. Da Parigi Florence riporterà a Lionel Paquin, CEO di Lyxor, ed entrerà a far parte del ... Leggi su lamiafinanza

