Flick e il Bayern hanno preso la loro decisione su Perisic: nuovi scenari per l'Inter (Di mercoledì 9 settembre 2020) In un'Intervista l'allenatore dei bavaresi - freschi campioni d'Europa - ha rivelato le intenzioni del club sul futuro dell'attaccante croato Leggi su 90min

DiMarzio : Il #Bayern non punta su #Perisic. La conferma arriva da #Flick - MarcoBarzaghi : Il Bayern Monaco scarica #Perisic .. #Flick: 'E' stato deciso con la società di non confermare #Perisic” - battitointer : RT @DiMarzio: Il #Bayern non punta su #Perisic. La conferma arriva da #Flick - Filo2385Filippo : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Il #Bayern molla #Perisic ?? Lo ha detto Hansi #Flick, allenatore dei bavaresi, parlando del croato… - Atey0 : RT @DiMarzio: Il #Bayern non punta su #Perisic. La conferma arriva da #Flick -