Fiumicino. Poggio: ‘Ottimismo Montino su riapertura scuole fuori luogo. Risponda su ritardi e mancanza insegnanti’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni del sindaco di Fiumicino Esterino Montino in merito alla riapertura delle scuole, arriva la replica dell’opposizione, attraverso la voce di Federica Poggio, vicepresidente consiglio comunale (Lega-Salvini Premier). “È quantomeno curioso che il sindaco Montino sulla scuola si autoincensi dicendosi ‘prontissimo’ quando a pochi giorni dal via nulla è pronto – sostiene la consigliera della Lega – Le cose sono due: o vive sulla Luna o non ci racconta le cose come stanno. Decine di dirigenti scolastici hanno scritto al presidente della Regione Zingaretti di posticipare l’avvio delle lezioni. Il trasporto scolastico se va bene inizierà solo il 24 settembre. La mensa il 6 ottobre. Gli orari scolastici saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino. Poggio: ‘Ottimismo Montino su riapertura scuole fuori luogo. Risponda su ritardi e mancanza insegnanti’ - ilfaroonline : Fiumicino, Poggio: “L’ottimismo di Montino sulla #riapertura_delle_scuole è fuori luogo” - ilfaroonline : Fiumicino, Federica Poggio entra nel Direttivo regionale della #Lega_Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Poggio Fiumicino, Poggio: "L'ottimismo di Montino sulla riapertura delle scuole è fuori luogo" IlFaroOnline.it Fiumicino, Federica Poggio entra nel Direttivo regionale della Lega Lazio

Fiumicino – La Lega annuncia l’entrata della consigliera fiumicinese Federica Poggio nel direttivo regionale della Lega Lazio. “Sono davvero felice di annunciare che il nostro consigliere comunale Fed ...

Coronavirus Roma, quattro nuovi positivi nel Reatino

"All'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid-19". Questo è quanto riferisce il bollettino giornaliero della Asl di Rieti. Intanto, ieri ...

Fiumicino – La Lega annuncia l’entrata della consigliera fiumicinese Federica Poggio nel direttivo regionale della Lega Lazio. “Sono davvero felice di annunciare che il nostro consigliere comunale Fed ..."All'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid-19". Questo è quanto riferisce il bollettino giornaliero della Asl di Rieti. Intanto, ieri ...