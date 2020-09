Fiona May, la figlia Larissa è cresciuta. Grande, bella e già al top come la mamma (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vi ricordate della talentuosa e simpaticissima Fiona May? Se state leggendo questo articolo forse questa domanda sembrerà alquanto retorica. In ogni caso stiamo parlando di una Grande sportiva, due volte campionessa mondiale di salto in lungo, che ha eccelso anche sul piccolo schermo. L’ufficiale data di chiusura della sua carriera agonistica risale al 2005 e, da quel momento in poi, l’altleta si è affacciata con successo al mondo dello spettacolo. Attualmente Fiona May è testimonial di un importante marchio di cosmetici naturali, ma può restare in contatto col passato grazie al suo presente. Rappresentato dalla sua primogenita Larissa Iapichino, che nel 2020 si aggiudicata a sua volta il titolo di campionessa di salto in lungo assoluti di Padova. Ancora troppo piccola per ... Leggi su tuttivip

SpecchioRifles3 : @CanettiQueen A me mi (non si dice a me mi) sveglia la sveglia e faccio un salto tipo Fiona May per spegnerla, che… - gigiacanfora : RT @chetempochefa: “Sono orgogliosa di questa giovane atleta, che ha vinto il suo primo titolo italiano nel salto in lungo a 18 anni. La… - giudizioM : RT @chetempochefa: Complimenti a #LarissaIapichino che, dopo aver avvicinato il record di sua madre Fiona May con un salto di 6,80 metri, i… - francylombardi : RT @chetempochefa: Complimenti a #LarissaIapichino che, dopo aver avvicinato il record di sua madre Fiona May con un salto di 6,80 metri, i… - PivaEdoardo : Iapichino e FIONA MAY, bravi bel lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Fiona May Fiona May, la figlia Larissa è cresciuta. Grande, bella e già al top come la mamma TuttiVip Atletica, Meeting Rovereto 2020: Iapichino salta 6.43, Jacobs 10.21 sui 100, Bogliolo vince. Ok Folorunso

A Rovereto (in provincia di Trento) è andata in scena la 56ma edizione del Palio della Quercia, uno dei tradizionali appuntamenti internazionali del calendario italiano di atletica leggera. C’era gran ...

Jacobs-Desalu e tanti azzurri: è Rovereto

Il Palio della Quercia nella serata di martedì. Oltre al match nei 100 (c’è anche Simbine), Bogliolo nei 100hs, Iapichino e Randazzo nel lungo, sprint Dosso, Siragusa, Bongiorni. DIRETTA su RaiSport A ...

A Rovereto (in provincia di Trento) è andata in scena la 56ma edizione del Palio della Quercia, uno dei tradizionali appuntamenti internazionali del calendario italiano di atletica leggera. C’era gran ...Il Palio della Quercia nella serata di martedì. Oltre al match nei 100 (c’è anche Simbine), Bogliolo nei 100hs, Iapichino e Randazzo nel lungo, sprint Dosso, Siragusa, Bongiorni. DIRETTA su RaiSport A ...