“Filmavano rapporti sessuali in canonica con il sacerdote, poi il ricatto”: arrestato 26enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) rapporti sessuali in canonica, un video ripreso con il cellulare e una richiesta di denaro. Per questa estorsione due fratelli marocchini sono finiti in carcere, ma dopo l’udienza di convalida uno dei due è stato rimesso in libertà, con l’obbligo di non lasciare Campodarsego, il paese dove risiedono. È stato il titolare della parrocchia che si trova nell’Alta Padovana a presentarsi nella caserma dei carabinieri per sporgere la denuncia, che ha portato all’intervento dei militari dell’Arma che hanno fermato i due fratelli nel momento della consegna del denaro, una somma di 4mila euro al posto dei 40mila chiesti inizialmente. E così, assistiti dall’avvocato Marco Borella di Venezia, i due si sono presentati davanti al gip Domenica Gambardella per l’interrogatorio di ... Leggi su ilfattoquotidiano

