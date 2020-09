Filippo ucciso come Willy. Perché i media l’hanno ignorato? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Picchiato e poi investito due volte con l’auto. E’ morto così Filippo Limini, 24enne di Spoleto, dopo una rissa tra coetanei in un parcheggio vicino a una discoteca a Bastia Umbra il 15 agosto scorso. Tre ragazzi di origine albanese sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. Avete letto questa notizia sulla prima pagina di Repubblica? Avete notato la grancassa mediatica batterla continuamente? Oppure intravisto decine di cronisti aggirarsi in provincia di Perugia come accaduto dopo la morte di Willy a Colleferro? No, non avete assistito a nulla di tutto questo e al contempo non vi siete sciroppati lunghissime analisi sulla società malata, il presunto razzismo dilagante e le pericolose arti marziali miste che secondo certi fini analisti generano mostri. Picchiatori ... Leggi su ilprimatonazionale

lydiaborino51 : Perfetto bene Zingaretti. L'unico appunto è che non bisogna dire questo ragazzo scomparso, ma questo ragazzo barbar… - Mariusmaior1 : RT @francescatotolo: Nemmeno un mese fa, il 24enne Filippo Limini è stato ucciso da una banda di albanesi. In seguito alla rissa, Filippo è… - MysteryFaith424 : Quando leggo gente dare contro tutti gli italiani a causa degli animali che hanno ucciso Willy, mi ricordo di Filip… - robicosta57 : @rubio_chef Perché non hai detto una sola parola per Filippo Limini, ucciso da 3 albanesi in agosto nelle medesime… - piroddi5291 : RT @francescatotolo: Nemmeno un mese fa, il 24enne Filippo Limini è stato ucciso da una banda di albanesi. In seguito alla rissa, Filippo è… -

