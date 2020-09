Fifa, Infantino: “Il nostro obiettivo è riportare i tifosi allo stadio, ma la salute è più importante” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Il calcio senza tifosi non e’ la stessa cosa, siamo tutti d’accordo, ma la salute e’ piu’ importante. Bisognera’ lavorare, bisognera’ vedere cosa succede adesso, in questo periodo in cui si torna a vivere in contatto con la gente. Chiaro che il nostro obiettivo e’ riportare i tifosi e la gioia nel calcio, ma senza fissare termini e pressioni, bensi’ lavorando con serieta’ per il ritorno alla normalita’”. Queste le dichiarazioni del presidente della Fifa, Gianni Infantino durante la conferenza stampa nella sede della Figc a seguito dell’incontro con il premier Giuseppe Conte e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Leggi su sportface

