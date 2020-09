Fienga in dribbling: «Dzeko alla Juve? Ho già risposto. Sull’operazione di Zaniolo…» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dzeko alla Juve: Guido Fienga, CEO della Roma, ha dribblato le voci di mercato sull’attaccante bosniaco. Le parole Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha parlato all’uscita dall’Assemblea di Lega, tenutasi quest’oggi a Milano. Parole importanti, le sue, su Edin Dzeko, obiettivo del calciomercato Juve. «Mi sono già espresso» la risposta di Fienga, che ha voluto dribblare le voci di mercato. Brevi dichiarazioni anche per quanto riguarda l’operazione al ginocchio di Nicolò Zaniolo: «Operazione Zaniolo? Non so dove si opererà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La grande paura arriva al 42’ del primo tempo di Olanda-Italia. Sembra un contrasto come tanti altri, ginocchio contro ginocchio, tra Zaniolo e Van de Beek. Doloroso, certo, ma traumatico. Ce la si pu ...

La notizia era nell’aria da alcune settimane, ma è stata ufficializzata nella giornata del 25 agosto. Il campione del mondo Pedro Rodriguez Ledesma ha firmato per l’As Roma. Il neo acquisto “Finalment ...

