Fibrosi cistica, quali sono i nuovi farmaci? (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria. Colpisce le ghiandole esocrine, come quelle che producono muco e sudore. Ha conseguenze sull’apparato respiratorio e digestivo. Ecco quali sono le principali novità nelle cure emerse da una conferenza online organizzata da LIFC – Lega Italiana Fibrosi cistica, in collaborazione con Osservatorio Malattie Rare. In Italia circa 6 mila le persone sono malati di Fibrosi cistica. Si stima che neArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Tigem_Telethon : RT @Telethonitalia: Giornata mondiale fibrosi cistica. Un farmaco per Camilla. La bambina non rispondeva a nessuna terapia. Luis Galietta d… - CryAntonino : RT @emergency_live: Fibrosi cistica e Covid-19, “I pazienti affetti da fibrosi cistica erano abituati a proteggersi anche prima della pande… - AntonioPinna11 : RT @TerapieAvanzate: ?? Giornata Mondiale #FibrosiCistica #8Settembre Il nostro punto sui farmaci approvati e sulle strategie terapeutiche… - iamthemoi : RT @OrphanetIT: ?????????????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????? ??8.09.20 Cos’è la fame d’aria? Prendete una cannuccia, stringetela piano tra i denti e… - malatinvisibili : BRONCHIETTASIE NON DOVUTE A FIBROSI CISTICA – IN FASE 2 RISULTATI MOLTO INCORAGGIANTI CON BRENSOCATIB.… -