Fibra Vodafone fino a 1 Gbps, verifica copertura e attiva online (Di mercoledì 9 settembre 2020) Fibra Vodafone fino a 1 Gbps al costo mensile di 29,90€ per i primi quattro anni, poi 22,90€ per sempre. È la nuova proposta dell’operatore britannico che include navigazione Internet illimitata alla massima velocità possibile.Per attivare l’offerta occorre innanzitutto verificare se la tua abitazione è coperta dalla Fibra ottica e poi puoi procedere all’attivazione della tariffa Unlimited online tramite questo link diretto.Il pacchetto include Vodafone TV Base con sei mesi gratuiti di Amazon Prime video se sei abbonato ad Amazon Prime, modem Vodafone Station e Wi-Fi Optimizer. Oltre ad una SIM dati con 15 GB giornalieri per navigare fino ... Leggi su pantareinews

Il Ceo di Vodafone Group Nick Read interviene per condannare il progetto di rete unica promosso dal governo italiano. “Guarda al passato e ripropone il monopolio”. Anche Ft boccia AccessCo Si scalda i ...

Il “coro” dei contrari alla rete unica a controllo TIM continua a farsi sentire, da un pesante editoriale del Financial Times fino a Nick Read, CEO del Gruppo Vodafone. In una lettera pubblicata su Po ...

