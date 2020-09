Ferrari: livrea amaranto per il Gp del Mugello (Di mercoledì 9 settembre 2020) In occasione del millesimo gran premio nel Mondiale di F1, la Ferrari ha deciso di celebrare questo storico evento con un nuovo look. Durante tutto il weekend Vettel e Leclerc guideranno con un livrea color amaranto per riproporre la stessa tonalità di rosso con cui le prime monoposto Ferrari parteciparano a Monaco nel 1950 al primo gran premio della storia. Il vice Presidente della scuderia di Maranello , Piero Ferrari, ha così commentato: “Un traguardo così importante come i 1000 gran premi della scuderia Ferrari nel campionato del Mondo di F1 non poteva non essere contrassegnato da qualcosa di speciale. È per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare all’evento una livrea commemorativa: le Sf1000 scenderanno in pista al ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : .@ScuderiaFerrari, indietro nel tempo: #livrea amaranto speciale per il #GP del #Mugello @F1 - SkySport : Formula 1, Ferrari: livrea speciale al GP Toscana del Mugello per le 1000 gare - jessijeid : Un breve riassunto aggiornato: - GP della Toscana Ferrari 1000 - Primo GP al Mugello (proprietà della Ferrari) - 1… - _Paolo_27 : @deadlinex Perez che lascia (dopo che a Monza Otmar conferma tutti e due), nuova livrea Ferrari, nuovo casco di Cha… - periodicodaily : Ferrari: livrea amaranto per il Gp del Mugello -