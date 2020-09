Ferrari, Binotto: “Abbiamo toccato il fondo, si può solo migliorare. Leclerc? Deve crescere” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Avevamo lo scorso anno un vantaggio di motore che oggi non abbiamo piu’. Abbiamo sviluppato una macchina tenendo conto di un vantaggio che poi e’ sparito“. Queste le parole del team principal della Ferrari, Mattia Binotto in merito alla complicata situazione in cui si trova la Rossa dopo il fallimento di questa stagione. “Dopo Monza Vettel ha detto peggio di cosi’ non puo’ andare? Ha ragione Sebastian, stiamo lavorando per migliorare. Abbiamo toccato il fondo e non si puo’ che migliorare da qui in avanti – ha proseguito Binotto durante un’intervista concessa a Marco Franzelli in onda al Tg3 della Rai – Leclerc? Credo che Charles non Deve solo affrontarla ... Leggi su sportface

