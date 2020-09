Fermata la Sperimentazione del Vaccino Astra-Oxford a Causa di una Reazione Inspiegata in un Volontario (Di mercoledì 9 settembre 2020) La società farmaceutica ha deciso di interrompere fino a data a destinarsi la Sperimentazione del Vaccino in collaborazione con l’Università di Oxford: “un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una Reazione Inspiegata”. Un imprevisto inaspettato quello annunciato dalla casa farmaceutica AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford nella ricerca del Vaccino anti-covid. Le Sperimentazione sarebbero appena state fermate, e nessuno sa quando riprenderanno, ora l’azienda ha annunciato che sarebbe: “un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una Reazione ... Leggi su youreduaction

E' stata una infiammazione spinale, secondo quanto apprende l'ANSA, la reazione sospetta registrata in un volontario ed a seguito della quale è stata decisa la sospensione cautelare della sperimentazi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 set - Al momento, gli investitori ignorano le notizie non rassicuranti sul vaccino per il coronavirus: AstraZeneca (-2%) ha interrotto i test clinici in c ...