Fase 3: De Benedetti, 'non serve continuare a buttare soldi per Alitalia, Ilva serve' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Capisco che in tutto il mondo una delle conseguenze del Covid sarà una maggior presenza pubblica nell'economia ma che utilità ha continuare a buttare dei soldi in Alitalia? Quanti ne abbiamo già buttati. Quanto ci è costata l'Alitalia perché dovrebbe andare diversamente dalle volte scorse? E' un errore di demagogia perché bisogna avere la cosidetta compagnia di bandiera. E' una stupidaggine". Ad affermarlo è l'imprenditore Carlo De Benedetti a SkyTg24. "Per quanto riguarda l'Ilva - sottolinea - ho un'opinione diversa. Un Paese manifatturiero come l'Italia deve avere un'industria dell'acciaio. L'Ilva adesso che c'è bisogna farla funzionare e possibilmente senza uccidere ... Leggi su iltempo

