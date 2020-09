"Farabutte, vigliacche...". De Benedetti "asfaltato"da Corona in tv (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Galici Mauro Corona ha strigliato Carlo De Benedetti per le sue esternazioni su Silvio Berlusconi, definite "vigliacche e meschine", prima di mandare al Cav l'energia positiva per la pronta guarigione Silvio Berlusconi sta meglio, il decorso del contagio da Covid sta procedendo bene stando alle parole del professor Alberto Zangrillo. L'Italia ha tirato un sospiro di sollievo dopo la preoccupazione dei primi giorni, che è stata bipartisan davanti alla malattia. Solo poche mele marce hanno avuto il coraggio di attaccare il Cavaliere in questo momento e tra queste, per fama e importanza, spicca Carlo De Benedetti. I contrasti tra loro sono ben noti ma le parole dell'ingegnere dopo il ricovero di Silvio Berlusconi sono suonate "stonate e fuori tempo", prendendo in prestito ciò che ha detto ... Leggi su ilgiornale

