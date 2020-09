Fall Guys Season 2: ecco i nuovi costumi che saranno aggiunti con la nuova stagione in arrivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Volete vestire i vostri simpatici "fagioli" colorati di Fall Guys con un nuovo look soave nella stagione 2? Bene, allora sappiate che ci saranno un sacco di skin e opzioni per i costumi tra cui scegliere, anche se hanno tutti un tema decisamente medievale.La nuova stagione di Fall Guys è in arrivo. Con una data di uscita fissata per il 2020, e oltre ai costumi ci sono un sacco di nuovi contenuti da aspettarsi.Da nuovi stage, a un nuovo battle pass fino al potenziale cross-play, la stagione 2 è destinata a dare a Fall Guys una nuova vita. Leggi altro... Leggi su eurogamer

