“Faccio quello che mi pare, testa di ca***”, Vittorio Sgarbi insulta il capo della sicurezza del Festival di Venezia: gli aveva chiesto di mettere la mascherina (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Si metta la mascherina”, e Vittorio Sgarbi s’infuria. Al Festival di Venezia durante il mini red carpet che ha preceduto il film Extraliscio, diretto dalla sorella Elisabetta, il celebre critico d’arte ha risposto in modo “colorito” al capo organizzatore del sistema di sicurezza che gli chiedeva di proteggere naso e bocca in funzione anti Covid. “Faccio quello che voglio”, ha sbraitato prima Sgarbi, che aveva comunque un’elegante mascherina di raso al collo. Poi, dopo l’ulteriore richiesta del capo dello staff di seguire le norme che seguono tutti al Lido, si è tirato su la mascherina, si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

