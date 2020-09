F1 News | Binotto: “Mugello gara speciale ma non cambieranno gli equilibri” (Di mercoledì 9 settembre 2020) In un periodo del genere è giusto dire le cose con franchezza. Mattia Binotto ha più volte usato l’espressione “Non ci nascondiamo dietro un dito” per descrivere i problemi di una Ferrari priva di potenza-motore ed efficienza aerodinamica. Monza ha palesato altri difetti di affidabilità, come la rottura dell’impianto frenante per Sebastian Vettel. Se poi Charles Leclerc, cercando di nascondere le pecche della vettura, esagera schiantandosi alla Parabolica, un altro doppio zero è servito. Cosa riserverà la gara del Mugello ai tifosi Ferrari? Binotto non ha buone notizie per il popolo rosso. “Sfortunatamente il Mugello può cambiare solo di poco gli equilibri: se una vettura è veloce, lo è su ogni pista, ... Leggi su giornal

