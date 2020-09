Everwild: l'esclusiva Microsoft in un nuovo video con il commento degli sviluppatori (Di mercoledì 9 settembre 2020) Microsoft e Rare hanno da poco pubblicato un nuovissimo video dedicato alla nuova IP Everwild.Anche se non abbiamo ancora sentito parlare molto del gioco, questa è un'opportunità per ottenere alcune informazioni direttamente dal produttore esecutivo Louise O'Connor e dal direttore artistico Ryan Stevenson mentre si immergono in profondità nella lore e nei personaggi di Everwild.Anche se il video non presenta nuove sequenze di gioco, possiamo vedere alcune bellissime concept art. Dato l'aspetto pittorico del gioco, è qualcosa di abbastanza appropriato.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Everwild esclusiva Everwild: l'esclusiva Microsoft in un nuovo video con il commento degli sviluppatori Eurogamer.it Everwild: l'esclusiva Microsoft in un nuovo video con il commento degli sviluppatori

Microsoft e Rare hanno da poco pubblicato un nuovissimo video dedicato alla nuova IP Everwild. Anche se non abbiamo ancora sentito parlare molto del gioco, questa è un'opportunità per ottenere alcune ...

Microsoft e Rare hanno da poco pubblicato un nuovissimo video dedicato alla nuova IP Everwild. Anche se non abbiamo ancora sentito parlare molto del gioco, questa è un'opportunità per ottenere alcune ...