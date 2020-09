Europa come gli USA? Dall’Estate all’Inverno in 48 ore? Mai, o forse sì (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questi giorni si fa un gran parlare di ciò che sta accadendo negli USA. Fino alle ore centrali di lunedì era in corso un’ondata di caldo incredibile, specie lungo le coste occidentali. Poi, improvvisamente, le condizioni meteo sono cambiate. Più che un cambiamento è stato un vero e proprio sconquasso, perché dall’Estate si è passati all’Inverno nel giro di 24-36 ore. Aria assai fredda artica si è gettata a sud, facendo crollare i termometri di qualcosa come 30-35°C. Sì, avete letto bene. Così come leggerete bene ciò che stiamo per scrivervi: ha pure nevicato. Ha nevicato a quote collinari, con accumulo s’intende, ha nevicato discretamente ovviamente in montagna. Europa, ... Leggi su meteogiornale

matteorenzi : Oggi a #Trento e #Bolzano. Mai come in questi luoghi ci rendiamo conto di quanto sia preziosa l’Europa: per i sovra… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel fine settimana saremo nelle piazze di tutta Italia a chiedere il parere degli italiani su come far ri… - M5S_Europa : #Canapa: le conclusioni preliminari della @EU_Commission sugli estratti naturali - e quindi il #CBD naturale - li c… - Moixus1970 : RT @FPaffy: Grecia, vasto incendio nel campo profughi di #Lesbo. Oltre 12mila #migranti stanno fuggendo dalle fiamme. Altri morti probabil… - SIPARISipari : RT @matteorenzi: Oggi a #Trento e #Bolzano. Mai come in questi luoghi ci rendiamo conto di quanto sia preziosa l’Europa: per i sovranisti l… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa come Recovery Fund, ecco il piano italiano che andrà in Europa Corriere della Sera Lesbo: mons. Hesse (Dbk), l’incendio a Moria “catastrofe annunciata”. Sternberg (Zdk), “l’Ue ha fallito”

“Costernazione per il fallimento politico”: queste le parole usate dall’arcivescovo di Amburgo Stefan Hesse, responsabile della Commissione per le migrazioni della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), ...

Lvmh blocca l’acquisizione di Tiffany su richiesta del governo francese. L’azienda americana fa ricorso

Lvmh, allo stato attuale, non è nelle condizioni di procedere con l’acquisto di Tiffany. Lo si legge in una nota del gruppo del lusso francese che ha deciso di attenersi al merger agreement iniziale f ...

“Costernazione per il fallimento politico”: queste le parole usate dall’arcivescovo di Amburgo Stefan Hesse, responsabile della Commissione per le migrazioni della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), ...Lvmh, allo stato attuale, non è nelle condizioni di procedere con l’acquisto di Tiffany. Lo si legge in una nota del gruppo del lusso francese che ha deciso di attenersi al merger agreement iniziale f ...