ESTATE SETTEMBRINA: il meteo troppo caldo proseguirà ancora a lungo (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’alta pressione resta saldamente protagonista sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia, pur con la piccola eccezione di un isolato vortice ciclonico collocato in prossimità delle Baleari. Quest’area depressionaria contribuisce in questo frangente a favorire il richiamo di masse d’aria calda verso l’Italia. Le temperature sono quindi nettamente sopra la media del periodo, per i contributi di flussi di matrice subtropicale. Questa situazione si manterrà invariata anche nei prossimi giorni, con clima molto caldo per il periodo, pur senza gli eccessi tipici della piena ESTATE. Il caldo sarà tipicamente estivo con punte più elevate al Sud dove si potranno misurare picchi di 34 gradi. Farà caldo anche sul Centro Italia, con punte di 32 gradi, ma ... Leggi su meteogiornale

