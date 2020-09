Era Valentina Marconi del ‘Grande Fratello 12’: a 41 anni da regina della mortadella a Miss [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Valentina Marconi è entrata nella Casa più spiata d’Italia durante l’edizione 2012. Piena di vitalità e pronta a far divertire i concorrenti con la sua spiccata ironia, si presenta tra gli ultimi candidati proposti per il casting on line. E dopo Francesca la parrucchiera sarda e Paolo, il calabrese che ha 13 fratelli; ecco che ha conquistarsi il posto nella Casa è proprio l’allora 32enne Valentina. La giovane di Arezzo dedita al suo mestiere in salumeria, entra al ‘GF’ con una mortadella sotto il braccio da regalare ai suoi coinquilini nonché compagni di avventura. Il suo percorso all’interno della casa, non poteva che essere un continuo divertimento agli occhi dei telespettatori, nonostante non sia poi riuscita ad arrivare sul ... Leggi su velvetgossip

