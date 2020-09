Era ‘Medioman’ del Grande Fratello 2: oggi a 49 anni è entrato in politica [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) I più lo ricorderanno con il nomignolo attribuitogli dalla Gialappa’s band: Medioman. Stiamo parlando di Francesco Gagliardelli, concorrente del Grande Fratello 2. Una volta uscito dalla casa Francesco ha scritto un libro dal titolo “Dentro il Grande Fratello” e soprattutto ha deciso di entrare in politica come un altro suo ex collega, Rocco Casalino. Francesco Gagliardelli oggi FOTO Furono la Gialappa’s Band e Fabio De Luigi ad attribuire a Francesco Gagliardelli il soprannome di “Medioman”, un uomo comune che diventa improvvisamente supereroe con mantello per occuparsi di banali questioni quotidiane e casalinghe. Era il 2001 e il Grande Fratello era alla sua seconda edizione con Filippo ... Leggi su velvetgossip

