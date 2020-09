Era “Il Conte” di Masterchef: a 56 anni, barba lunghissima e bianca [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) È stato uno dei concorrenti più iconici della storia di Masterchef Italia. Stiamo parlando di Giuseppe Garozzo, meglio conosciuto con il soprannome del Conte. Soprannome, questo, che gli era stato affibbiato dai giudici per via delle sue origini nobiliari. Aveva preso parte alla quarta edizione del talent show culinario e, sebbene si fosse classificato solo in undicesima posizione, era (ed è!) rimasto nel cuore del pubblico. Merito della sua simpatia disarmante e della sua sconfinata classe. In quell’edizione, lo ricordiamo, a trionfare era stato Stefano Callegaro, giunto in finale con Nicolò Prati. L’esperienza del Conte a Masterchef Italia Accade a tutti i concorrenti del talent show culinario: c’è un prima e un dopo nella loro vita, scandito dalla partecipazione a Masterchef ... Leggi su velvetgossip

fanpage : Accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia. Ora è positivo al Covid - Mov5Stelle : Era l’ #8settembre 2007. Sin dalle prime ore del mattino, decine di migliaia di cittadini, richiamati da una campag… - fattoquotidiano : Pasti gratis in cambio di favori, arrestato per corruzione comandante della polizia locale a Varese. Era noto come… - Vale41229116 : RT @rtl1025: 'Il nostro obiettivo era quello di creare una sorta di inno per la ripartenza dopo un periodo non molto bello che tutti abbiam… - Phiodem : mi ricorda il momento molto awkward quando abbiamo dovuto annullare la prenotazione per una visita al cuore di papà… -

Ultime Notizie dalla rete : Era “Il Jerome Bonduelle morto: investito da un’auto mentre era in bici Corriere della Sera