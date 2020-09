Era Barney Stinson in How i met your mother: oggi a 47 anni ha un marito, le rughe e i capelli bianchi… [FOTO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Legen…non ti muovere…dario! Leggendario!” Sì, è lui l’inconfondibile e memorabile Barney Stinson di How i met your mother. È lui il membro più esplosivo del gruppo formato da Ted, Marshall, Lily e Robin: sempre pronto a conquistare la donna di turno, Barney colleziona serate in compagnia come solo un vero Don Giovanni sa fare. Eppure, anche la sua corazza, all’apparenza impossibile da scalfire, viene abbattuta dal tornado Robin. Barney si innamora perdutamente della reporter e con lei cerca di costruire un rapporto sano, vero; per lei mette a repentaglio l’amicizia con Ted, riuscendo comunque a non perderlo. Arriva anche a sposarla, ma poi le cose non vanno nel modo sperato. Durante l’ultima ... Leggi su velvetgossip

ciaopiaceregaia : allora prima mi era partita questa mini ship tra robin e barney però non so se.. - itsnotfz : Barney mi era mancato?? - skaileya : @ehymarty Barney alla fine la vera anima gemella era la mamma - XSaraParker : quando ted ha scoperto che barney era andato a letto con robin dopo che si erano lasciati e lui stava con zoe, seco… - thespacewitch75 : @ehymarty barney però anche ted solo che lo shippo di più con la mamma, perché boh l’ha cercata per così tanto e ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Barney Chi c’era a Venezia dieci anni fa Il Post Quando Joe Kennedy III pareva il sol dell’avvenire

Caro Aldo passata un po’ in silenzio una notizia che in fondo ha del clamoroso, era dal 1947 che il parlamento Usa aveva una poltrona destinata a un Kennedy, invece contro ogni pronostico Joe III Kenn ...

Chi c’era a Venezia dieci anni fa

A guardare le foto della 67esima edizione della mostra del cinema di Venezia, che si tenne dieci anni fa, dal primo all’11 settembre, si ricordano i film preferiti, ci si stupisce per il tempo passato ...

Caro Aldo passata un po’ in silenzio una notizia che in fondo ha del clamoroso, era dal 1947 che il parlamento Usa aveva una poltrona destinata a un Kennedy, invece contro ogni pronostico Joe III Kenn ...A guardare le foto della 67esima edizione della mostra del cinema di Venezia, che si tenne dieci anni fa, dal primo all’11 settembre, si ricordano i film preferiti, ci si stupisce per il tempo passato ...