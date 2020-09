Empoli, Ricci positivo al Covid-19. Il comunicato del club (Di mercoledì 9 settembre 2020) Altro caso positivo in Serie B. L’Empoli, attraverso una nota, ha comunicato che Samuele Ricci è risultato positivo al test del coronavirus. Questa la nota del club toscano: “Empoli FC comunica che il calciatore Samuele Ricci è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato nel ritiro della Nazionale Under 21. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’atleta, asintomatico, è stato messo fin da subito in isolamento preso la propria abitazione senza riaggregarsi al gruppo squadra e seguirà le indicazioni dell’ASL competente, tempestivamente avvertita. Al contempo Empoli FC comunica che sia i precedenti che i successivi tamponi effettuati ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Fiorentina ancora in vantaggio per il giovane Samuele Ricci dell'#Empoli: i dettagli sulle cifre - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina in pole per #Ricci dell'#Empoli - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: #Fiorentina ancora in vantaggio per il giovane Samuele Ricci dell'#Empoli: i dettagli sulle cifre - violanews : Empoli, Ricci positivo al coronavirus: il comunicato - - sportli26181512 : Coronavirus, positivo Samuele Ricci dell'#Empoli: A rendere noto il contagio è stato lo stesso club toscano con una… -