Emma Marrone insultata su Twitter per una foto: la risposta della cantante zittisce tutti (Di mercoledì 9 settembre 2020) La cantante Emma Marrone è al centro di alcune polemiche a causa di una foto che la ritrae accanto ad un nero. L’artista ha ricevuto una marea di critiche nelle ultime ore per questa foto pubblicata da un utente sui social. Peccato che si tratta di Kanye West. Emma insultata sui social per una foto con Kanye West La foto che ritrae Emma con il celebre rapper americano Kanye West risale al 2015, ma un fan della cantante salentina ha pensato, forse innocentemente, di postarla su Twitter accompagnandola alla didascalia: “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di ... Leggi su tutto.tv

repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - Adnkronos : Colleferro, #EmmaMarrone: 'Violenza cresce e si insidia piano' - nalial : @CBugliano Se lo vede Emma Marrone lo invita a cena ?? - SaccoDiletta : RT @Paoletta_F: Il crogiolo di superficialità, false notizie, ignoranza, razzismo libertà di insulto impunito pone al centro la necessità… -